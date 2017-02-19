Убийцу почтальона на Ботанике отправили под арест

Ее сын Константин так же будет ожидать суда за решеткой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Сегодня Чкаловский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Людмилы Рыжковой, которая подозревается в убийстве почтальона Эммы Кардановой. Как сообщает Life, женщина проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Также до 17 апреля под арест направлен ее сын Константин, являющийся соучастником преступления.

Рыжкова написала явку с повинной сразу в день преступления – 17 февраля. Тогда же у нее дома были обнаружены украденные деньги – 186 тысяч из 240 похищенных. На суде Рыжкова сообщила, что ранее работала коллектором.

– Учитывая, что Рыжкова подозревается в особо тяжких преступлениях, по одному из которых санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, учитывая способ, которым было совершено преступление, и сокрытие улик, есть основания полагать, что Рыжкова может скрыться от преследования, – сказал прокурор.

В Следственном комитете уже сообщили, что Людмиле и Константину Рыжковым может быть предъявлено обвинение в «убийстве, сопряженным с разбоем», которое предусматривает заключение от 20 лет до пожизненного.

Жуткое убийство произошло в пятницу днем 17 февраля в доме на Самоцветном бульваре. Тело почтальона Эммы Кардановой было найдено на 8-м этаже, завернутое в пищевую пленку.