Курс на Север: из Екатеринбурга стартовала экспедиция к берегу Ледовитого океана

За 36 дней туристы-экстремалы пройдут 3 000 километров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Сегодня с акватории городского пруда в 12.00 состоялся старт снегоходной экспедиции, которая проложит туристический маршрут на Крайний север.

Главной целью путешествия участники поставили оценку туристического потенциала северного направления, а также создание первой в России снегоходной трассы. Разработка маршрута и подготовка к нему заняли 5 лет.

Все должно работать четко – настройка оборудования.

Продолжительность экспедиции составит 36 дней. За это время путешественники пройдут 3 000 километров по четырем регионам: Свердловской области, Ямало-Ненецкому АО, республике Коми, Ханты-Мансийскому АО.

Участие в путешествии принимают 9 человек: из Екатеринбурга, Первоуральска, Нягани, Ростова-на-Дону. В Воркуте присоединятся местные снегоходчики, они и проводят весь состав до Карского моря.

Участники экспедиции Виктор Калинин и Юрий Судаков укладывают канистры с топливом в волокуши.

Руководитель экспедиции Константин Кузнецов (в центре в шлеме) благодарит спонсоров за предоставленный инвентарь и экипировку.

Перед стартом все желающие смогли прокатиться на снегоходах с участниками экспедиции и сделать памятные фото.

Маленькие горожане, пришедшие на старт, с удовольствием садились за руль экспедиционных снегоходов.

А юные леди в это время делали селфи.

Из средств связи на время путешествия у снегоходчиков будут три телефона спутниковой связи. Пользоваться ими туристам-экстремалам можно только в экстренных случаях.

Предстартовые минуты, родственники и друзья желают участникам экспедиции удачи.

Проверка снегохода перед выездом.

Поехали!