В клетку приглашаются: в Екатеринбурге выявили лучших спортсменов ММА среди любителей

В турнире «Охотники за головами» приняли участие 50 бойцов из России, Казахстана и Киргизии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Фабрика бойцов ММА стартовала 18 февраля в спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ. «Охотники за головами» – это крупнейший турнир по смешанным единоборствам среди начинающих спортсменов. Соревнования являются своеобразным смотром бойцов. Самым результативным будут помогать в продвижении на профессиональном ринге.

– Я являюсь фанатом этого вида спорта, поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше ребят из нашего региона мелькали на телеэкранах, боролись на самых больших площадках, получали чемпионские пояса. Но ты не можешь сегодня прийти в секцию, а завтра драться перед миллионной аудиторией. Долгое время перехода из новичков в профессионалы не было – мы пытаемся сделать это на локальном уровне, – рассказал организатор, руководитель промоутерской компании Ambitions Management Александр Скаредин.

Турнир проходил по олимпийской системе – на выбывание. Участники разделены на 8 весовых категорий. Каждый из спортсменов за один день провел до трех поединков.

Двадцатилетний Александр Никитенко из клуба «Академия смешанных единоборств» техниками борьбы увлекся, когда в 15 лет попал на улице в драку. Сначала юноша занялся самбо, а позже грэпплингом.

В турнире «Охотники за головами» Александр вышел в финал в своей категории.

– На тренировках нам дают хорошую базу партера, борьбы в стойке, самбо. Плюс тренер готовит план занятий под твои данные. Я низкий, коренастый. Моя задача – валить, использовать хороший контроль, держать болевыми приемами, – поделился Александр.

В первом поединке Александр отправил соперника в нокдаун, вторую схватку выиграл досрочно удушающим приемом. Побороться за чемпионство спортсмену не удалось – по медицинским показаниям не допустил врач.

25-летний боец клуба «Ронин» Лев Макеев – тоже дебютант соревнований, ММА занимается 2 года.

– Это не только бои, занятия воспитывает самодисциплину, выносливость.

Первый соперник попался опытный. Он меня в партере поймал и « уничтожил » . Мне не хватило борцовского ухода из забивания. Достойную конкуренцию ему бы составил кто-нибудь из профессионалов, поэтому на любительском уровне ему не стыдно проиграть, – рассказал Лев.

Турнир «Охотники за головами» проходит в Екатеринбурге третий год подряд. Именно здесь о себе заявили уральские бойцы Егор Голубцов, Александр Грозин, Руслан Рахмонкулов, Сухроб Довлатов, Алексей Шапошников, Евгений Игнатьев и Василий Курочкин. Все они успешно выступают на профессиональном ринге.

В связи с тем, что желающих участвовать намного больше, чем позволяет регламент, в этом году организаторы увеличили количество турниров. «Охотники за головами» проведут 11 раз в разных городах региона.