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Хотя бы убрать один эпизод: Адвокат Руслан Соколовского написал письмо патриарху Кириллу

Хотя бы убрать один эпизод: Адвокат Руслан Соколовского написал письмо патриарху Кириллу
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Главу РПЦ попросили оценить ролики блогера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

Адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков написал письмо предстоятелю РПЦ, патриарху Кириллу с просьбой оценить ролики блогера. Об этом Бушмаков сказал 19 марта 2017 года корреспонденту «Нашей Газеты».

В своем письме защитник просит главу РПЦ оценить ролик «Патриарх Кирилл, ты…». Согласно тексту обвинения, в этой записи содержатся «признаки возбуждения ненависти к духовенству». Кроме того, патриарх Кирилл, говорится в обвинении, получил в видеоролике унизительные оценки не только как физическое лицо, но и как «центральный представитель группы священнослужителей».

— Я направил это письмо, чтобы понять отношение предстоятеля Русской православной церкви к уголовному делу. Если его Святейшество не считает себя оскорбленным ни как человек, ни как патриарх, необходимо прекратить уголовное дело в части одного эпизода (ролика) о нем, — пояснил НАШЕЙ Алексей Бушмаков.

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Сергей Беляев, 19.03.2017, 17:10
Тэги: Суд, Религия, Эксклюзив
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