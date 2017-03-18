Грязные выборы: в Екатеринбурге пенсионерку облили краской за «неправильное» голосование

Общественники заявляют о массовых нарушениях на довыборы в городскую думу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

В Екатеринбурге 19 марта 2017 года неизвестный мужчина облил краской пенсионерку за «неправильное» голосование на досрочных выборах в гордуму, сообщает общественная организация «Голос».

Не так проголосовала

Инцидент произошел на автобусной остановке, расположенной на улице Верстовая, 14. По словам пожилой женщины, к ней подошел мужчина, одетый во все черное, и облил ее масляной краской.

В результате у женщины испорчена куртка, платье и обувь. Пенсионерка обратилась в полицию.

Общественники полагают, что причиной нападения стало голосование не за того кандидата.

«Карусели» и подвозы

В целом, как заявляют в «Голосе», это не единственный инцидент, который сопровождает досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга.

— Наблюдатели с УИКа № 1691 сообщают, что вычислили пункт подкупа избирателей. Схема подкупа — классическая «карусель», то есть избиратель получает уже заполненный бюллетень, а свой выносит и отдает организаторам «карусели». Местные жители сообщают, что «карусельщиками» руководит разносчик пенсий, — говорят общественники.

На других участках наблюдатели заподозрили подвоз избирателей из-за частого появления одной и той же машины.

На досрочных выборах в гордуму общественников насторожил также «высокий» уровень досрочно проголосовавших горожан.