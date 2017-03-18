«Космонавт – это работа»: екатеринбуржцам рассказали, как отправиться в орбитальный полет

О правилах нового открытого набора рассказал инженер-конструктор космического приборостроения (ЦНИИ РТК), популяризатор космонавтики, внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики» Александр Хохлов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

Лекция Александра Хохлова «Как стать космонавтом» состоялась в Ельцин-центре через несколько дней после того, как Роскосмос объявил новый открытый отбор в отряд космонавтов для работы на МКС и полета на Луну.

В обязательном порядке

Отбор предполагает ряд основных требований к потенциальному космонавту.

Во-первых, он должен быть не старше 35 лет.

Во-вторых, иметь высшее техническое или естественнонаучное образование. Однако, у специалиста по двигателям, например, шансов больше, чем у химика. На данный момент в приоритете Роскосмоса высококвалифицированные инженеры с большим опытом работы и знанием английского языка.

В-третьих, кандидат должен быть здоровым. Зрение будущего космонавта должно равняться единице, организм работать без перебоев, серьезных переломов быть не должно.

Потенциальному космонавту необходимо уметь отжиматься, подтягиваться, бегать, плавать, прыгать с вышки.

Женщины по всем требованиям равны с мужчинами. Единственные уступки для них могут быть по физкультуре. Например, прыжок с 3-метровой вышки прекрасной половине человечества разрешается выполнять «солдатиком», мужчины делают его «рыбкой».

– Важно быть чистым перед законом. Также никаких татуировок – это наследование от военных летчиков. Послужит для отвода и лазерная коррекция зрения. Рост должен составлять от 155 до 193 сантиметров, но эти значения могут варьироваться. Наиболее важно, какой рост сидя, то есть соотношение длины ног к торсу, чтобы космонавт поместился в ложемент. В наборе этого года появился пункт о втором гражданстве. Если оно есть, вы не можете стать космонавтом. Это можно скрыть, но всех космонавтом проверяет ФСБ. Если сокрытие информации станет известным, то вам выдадут «черный билет», – рассказывает Александр Хохлов.

Александр Хохлов

Преимуществом на отборе станет наличие кандидатской степени. У американских коллег, например, без неё путь в астронавты закрыт. Навыки прыжков с парашютом, полетов на параплане или самолете, погружения с аквалангом и знания компьютерных технологий также станут большим плюсом.

Ждать, учиться, быть никем

Для того, чтобы стать космонавтом, одного желания, конечно, недостаточно. Нужно обладать набором определнных качеств. Одно из главных – терпение.

– Самое сложное – это ждать. Есть космонавты, которые полетели в космос через 2-4 года после отбора. Но последние 30 лет космонавт в среднем ждет 10 лет. Он учит теорию полета, проходит подготовку на выживание, прыгает с парашютом, затем становится дублером и только потом летит, – говорит Александр Хохлов.

В связи с тем, что Роскосмос сократил количество космонавтом, находящихся на станции, с 3 человек до 2, это ожидание может существенно увеличиться.

Космонавт должен быть коммуникабельным. Его работа предполагает общение с многочисленными инструкторами и специалистами, которые непременно будут «лезть в душу», просить заполнить психологические тесты. Кроме того, космонавты много ездят по стране с выступлениями, в которых рассказывают про космос и МКС, и дают интервью армии журналистов.

Также кандидату необходимо усвоить, что становясь космонавтом, ему придется быть, своего рода, вечным студентом.

– Космонавтов списывают не только по здоровью, но и из-за слабой обучаемости. Работа космонавта предполагает лекции, учебу, занятия – и так до пенсии. Умение учиться – хороший навык, и многие космонавты после завершения карьеры стороят другую карьеру как специалисты с высокими коммуникативными и управленческими навыками и знаниями. Нужно понимать, что космонавт – такая профессия, где ты не можешь все время идти по восходящей. Ты все равно спускаешься либо из-за старости, либо по медицинским показателям. Это не страшно для тех, кто отдал космонавтике 2-3 года, а для тех, кто 10-15 лет – может быть ударом. Поэтому нужно быть никем – это философская составляющая профессии – чтобы после ухода из отрасли суметь заняться чем-то другим.

Готов к труду

Потенциальных космонавтов, прошедших отбор, инструкторы будут обучать полетам на самолетах, дайвингу, фотографии, программному обеспечению и другим навыкам. Но несмотря на то, что работа космонавта увлекательная и интересная, нужно выполнять множество заданий.

За экспедицию космонавты принимают несколько грузовых кораблей, а также корабль следующего экипажа: участвуют в контроле стыковки, операциях по разгрузке. Также на станции необходимо осуществлять регламентное обслуживание: менять различные элементы, обсуживать системы жизнеобеспечения. Каждую субботу на корабле проводится уборка – протирка станции влажными салфетками, чтобы удалить грибки.

– Космонавт – это работа. Во время полета проводится много медицинских экспериментов. Например, выходы в открытый космос, когда снаружи станции космонавт устанавливает планшеты с материалами или бактериями, чтобы посмотреть, как на них подействует радиация. В технических экспериментах, например, по горению космонавты выступают операторами. Они ставят и запускают аппаратуру, которая делает видео, фиксирует данные и отправляет их на Землю.

Чтобы выполнить всю необходимую на станции работу и свести к минимуму форс-мажорыне ситуации, живут на корабле космонавты строго по расписанию. На работу ежедневно отводится 6,5 часов, 2 часа на физкультуру, 30 минут занимает конференция по планированию, 1 час уходит на подготовку к работе следующего дня.