В Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине

Водитель машины проснулся от запаха гари.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017
В Екатеринбурге утром 19 марта на улице Куйбышева сгорел автомобиль LADA Priora, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 04.20. По данным телеканала ОТВ, во время возгорания в машине спал таксист. Проснувшись от запаха гари, водитель вылез из машины через окно.
Прибывшие к полыхавшей машине спасатели потушили пожар в 05.13.
- Аналогичный случай в Екатеринбурге произошел 22 января 2017 года. В Кольцово утром загорелся автомобиль, в котором спал таксист.
- Из машины его вытащили оказавшиеся рядом автомобилисты. Для этого им потребовалось разбить окно. В бессознательном состоянии таксиста передали врачам скорой помощи.