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В Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине
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В Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине

В Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Водитель машины проснулся от запаха гари.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

В Екатеринбурге утром 19 марта на улице Куйбышева сгорел автомобиль LADA Priora, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 04.20. По данным телеканала ОТВ, во время возгорания в машине спал таксист. Проснувшись от запаха гари, водитель вылез из машины через окно.

Прибывшие к полыхавшей машине спасатели потушили пожар в 05.13.

  • Аналогичный случай в Екатеринбурге произошел 22 января 2017 года. В Кольцово утром загорелся автомобиль, в котором спал таксист.
  • Из машины его вытащили оказавшиеся рядом автомобилисты. Для этого им потребовалось разбить окно. В бессознательном состоянии таксиста передали врачам скорой помощи.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 19.03.2017, 10:10
Тэги: Авто, Пожар
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