В екатеринбургской гостинице скончался постоялец

Это уже вторая смерть постояльцев в гостиницах города за неделю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

В екатеринбургской гостинице скончался 57-летний мужчина, сообщает 19 марта 2017 года Znak.com.

Инцидент произошел в гостинице «Малахит» на улице Куйбышева. По данным полиции, мужчина почувствовал себя плохо и для него вызвали врачей. Прибывшая в гостиницу бригада скорой помощи ничем не смогла помочь постояльцу.

Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.

Вечером 15 марта в другой екатеринбургской гостинице — «Юность» был обнаружен труп женщины.