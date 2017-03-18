В екатеринбургской гостинице скончался постоялец

Это уже вторая смерть постояльцев в гостиницах города за неделю.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017
В екатеринбургской гостинице скончался 57-летний мужчина, сообщает 19 марта 2017 года Znak.com.
Инцидент произошел в гостинице «Малахит» на улице Куйбышева. По данным полиции, мужчина почувствовал себя плохо и для него вызвали врачей. Прибывшая в гостиницу бригада скорой помощи ничем не смогла помочь постояльцу.
Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.
Вечером 15 марта в другой екатеринбургской гостинице — «Юность» был обнаружен труп женщины.
- Екатеринбурженку звали Наталия Сафронова. У женщины, которой было 37 лет, остались двое маленьких детей.
- Как рассказала ее знакомая, у Наталии были проблемы с алкоголем, но она пыталась с этим бороться. Однако, по словам подруги женщины, сожитель Натальи по фамилии Лаврентьев, наоборот, спаивал ее.