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В Следственном комитете рассказали о причинах пожара в Екатеринбурге, в котором погиб младенец

В Следственном комитете рассказали о причинах пожара в Екатеринбурге, в котором погиб младенец
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Вернувшаяся мать застала полыхающий дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

Следственные органы установили предварительные причины пожара в коллективном саду «Луч» в Екатеринбурге, в котором погиб восьмимесячный ребенок. Об этом 19 марта 2017 года сообщает Znak.com.

По словам представителя следственного управления СКР по региону Александра Шульги, дом в саду загорелся из-за детских игр с огнем.

— Предварительно установлено, что старший ребенок игрался с огнем. В этот момент мать дома отсутствовала — ходила за водой, отец был на работе. Когда женщина вернулась, дом уже был объят пламенем. По данным противопожарной службы, возгорание было в районе печки и, судя по его очагу, не самопроизвольное»,— сказал Александр Шульга.

  • Пожар в коллективном саду «Луч» в Октябрьском районе города произошел 18 марта.
  • Из объятого огнем дома успели выбраться мать и один из ее детей. Младший ребенок остался в доме. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 19.03.2017, 14:57
Тэги: Дети, Пожар
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