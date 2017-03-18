В Следственном комитете рассказали о причинах пожара в Екатеринбурге, в котором погиб младенец

Вернувшаяся мать застала полыхающий дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

Следственные органы установили предварительные причины пожара в коллективном саду «Луч» в Екатеринбурге, в котором погиб восьмимесячный ребенок. Об этом 19 марта 2017 года сообщает Znak.com.

По словам представителя следственного управления СКР по региону Александра Шульги, дом в саду загорелся из-за детских игр с огнем.

— Предварительно установлено, что старший ребенок игрался с огнем. В этот момент мать дома отсутствовала — ходила за водой, отец был на работе. Когда женщина вернулась, дом уже был объят пламенем. По данным противопожарной службы, возгорание было в районе печки и, судя по его очагу, не самопроизвольное»,— сказал Александр Шульга.