Уральские реки начали сотрясать взрывы: спасатели готовятся к паводкам в Свердловской области

Подрывы и бурение льда планируется закончить к 1 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

В Свердловской области спасатели начали взрывать лед, чтобы предотвратить уничтожение мостов во время паводка, сообщается 18 марта 2017 года на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Так, 60 килограммов взрывчатки было заложено на реке Сосьва в Североуральском городском округе. Здесь от паводка спасают мост, который соединяет поселок Черемухово с селом Всеволодо-Благодатское. В планах у МЧС подорвать лед у десяти сооружений.

Кроме взрывов на реках проводят бурение лунок, чтобы с началом паводка лед раскололся на части и не скапливался в местах сужения водных артерий. Например, в деревне Кодинка под Каменском-Уральским спасатели за несколько часов пробурили 300 лунок.