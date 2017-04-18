Авторы акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге придумали новый проект к 9 мая: они хотят «переснять историю победы»

Горожанам предложили реконструировать военные фотографии времен СССР 40-х годов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Журналисты, которые придумали и проводили акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, решили организовать новый фотопроект в честь памяти Великой Отечественной войны, написал ЕТВ сегодня, 19 апреля.

Дарья Миролеева, Артемий Захаров и Алена Вугельман рассказали о новое проекте под названием «Живая победа». Они хотят реконструировать фотографии времен Великой Отечественной войны, при этом переснять на технике и в стиле СССР 40-х годов.

Организаторы предлагают горожанам реконструировать семейные фотографии военных лет, а также общегородские из музейных архивов. Особенность акции в том, что это именно реконструкция, а не реставрация.

— Мы предлагаем вам создать историю победы в лицах. Теперь мы их память. Мы их история, мы их будущее, — призывают авторы проекта.

Финалом акции станет выставка, на которой вниманию публики представят реконструированные исторические общегородские фотоснимки и самые яркие истории из семейных архивов. Выставка откроется в мае и станет крупным городским событием.