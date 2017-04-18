Куйвашев заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области

Врио главы региона не стал распускать кабмин до выборов, которые состоятся в сентябре этого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

19 апреля Евгений Куйвашев официально заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2017 года. Напомним, что в понедельник Владимир Путин подписал указ, которым одновременно отправил главу региона в отставку и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. По мнению Куйвашева, это говорит о доверии президента не только ему самому, но и всей его команде.

– Считаю, что это доверие оказано не только мне как главе региона, но и всем членам моей команды, вам, уважаемые коллеги, – обратился Евгений Куйвашев к членам областного правительства на сегодняшнем заседании. – Уверен, что на предстоящие выборы мы с вами идем как единая команда. Действующий состав правительства продолжит работу без приставки «и.о» до вступления в должность избранного губернатора Свердловской области осенью 2017 года.

То есть Куйвашев не стал распускать кабмин до сентябрьских выборов губернатора.

О намерении участвовать в выборах также уже заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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