Пассажирские автобусы Екатеринбурга проверили инспекторы ГИБДД вместе с полицией

Нарушения нашли у одной трети прошедших проверку транспортных средств.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге на конечных на Пехотинцев и «Елизавет» полиция проверила пассажирские автобусы разных маршрутов. У 8 транспортных средств из 25 были технические неисправности. А на Сортировке задержали автобусу, полный нелегалов, рассказали НАШЕЙ в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Рейды инспекторов ГИБДД проходили на конечных автобусных остановках улицы Пехотинцев и «Елизавет». Под контроль попали техническое состояние автобусов, путевая документация и квалификационные требования, предъявляемые к водителям общественного транспорта.

На остановках удалось проверить техническое состояние 25 автобусов маршрутов № 15, 012, 019 и 011. У 8 из них были выявлены технические неисправности: незаконная установка газового оборудования, неисправность внешних световых приборов, в частности, не работали задние фонари, фары ближнего света, габаритные огни, сигналы торможения. Кроме того, в пассажирском салоне были не закреплены сиденья, что могло бы привести к травмам пассажиров.

К административной ответственности по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ - «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» привлечено 8 должностных лиц.

Один водитель ездил без страховки, еще один проехал перекресток на красный свет. Их также оштрафовали.

— Также в ходе рейда в микрорайоне «Сортировочный» задержан автобус, на котором перевозили 18 пассажиров, имеющих гражданство других государств. Пять человек из них проверены сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области и доставлены в отдел полиции, как незаконно находящиеся на территории России, — уточнили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Транспортное средство также было задержано из-за технических неисправностей: тормозная система, рулевое управление, световые приборы, отсутствие аптечки, огнетушителей. У водителя не было документации для перевозки пассажиров. Автобус поставили на штрафстоянку.