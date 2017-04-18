Полиция нашла маму шестилетней Вари, которая ушла гулять и потерялась вечером в Екатеринбурге

Пока мама была на работе, девочка гуляла одна и не вернулась домой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Полиция за несколько часов нашла родителей потерявшейся шестилетней Вари, которая вчера, 18 апреля, вечером пришла в офис УК на Бисертской, сообщили отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Увидев в интернете информацию о потерявшемся ребенке, в дежурную часть отдела полиции №13 обратилась екатеринбурженка. Она рассказала, что живет по соседству с семьей девочки.

— Полицейские провели поквартирный обход дома на улице Бисертская и установили родителей Вари. Ее мама, 40-летняя екатеринбурженка, работающая водителем такси, была доставлена в отдел полиции. Там выяснилось, что Варя ушла гулять вчера в 17 часов, одна. Вернувшись с работы в 21.30, мать не обнаружила ребенка дома и начала поиски. Вместе с мужем и бабушкой они искали Варю самостоятельно, при этом даже не успели сообщить в полицию, — уточнили в ведомстве.

Только около 11 вечера родители наконец-то решили обратиться в ОВД, но в этот момент в дверь позвонили полицейские, которые сообщили, что их пропавшая дочка найдена.

В семье кроме Варвары есть еще четверо несовершеннолетних детей, семья полная, до настоящего времени на учете не состояла.