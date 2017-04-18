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Бюджетные места, цены на контракты и баллы: в вузах Екатеринбурга рассказали о правилах приема абитуриентов в 2017 году

Бюджетные места, цены на контракты и баллы: в вузах Екатеринбурга рассказали о правилах приема абитуриентов в 2017 году
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Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Там теперь делают максимальный упор на очное обучение и объясняют, что интерес у абитуриентов к заочке упал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Сегодня, 19 апреля, на круглом столе в Екатеринбурге представители вузов и колледжей обсудили правила поступления абитуриентов в 2017 году. Стали известны проходные баллы, количество бюджетных мест и цены на обучение на контрактной основе.

Количество бюджетных мест в 2017 году

В этом году из 11 классов выпускаются 16 903 человека. Количество выпускников 9 классов составит 36 700 человек.

Вузы Екатеринбурга в 2017 году готовы принять за очное бесплатное обучение 11 200 человек. В колледжах и техникумах подгтовили 20 500 бесплатных мест. Об этом НАШЕЙ сообщил замначальника отдела профобразования Минобр Свердловской области Михаил Корягин. При этом число бюджетных мест сократили на экономических специальностях, юриспруденции и гуманитарных направлениях. Но зато их добавили на инженерных специальностях и тех, что связаны с наукой.

Интересно, что ведущий свердловский вуз УрФУ в этом году отказался от бюджетных мест для заочников в Екатеринбурге. 60 бесплатных мест отдадут абитуриентам, поступающим в филиалы УрФУ в Свердловской области. Для очников, поступающих в бакалавриат, вуз подготовил 6 235 бюджетных мест.

Отказ от бюджета на заочном отделении в УрФУ объяснили тем, что в последние годы спрос на эту форму обучения существенно упал. К тому же студентам-заочникам гораздо сложнее получать новые знания, поскольку между сессиями они вынуждены обучаться самостоятельно.

На фото: Юлия Воронцова, зам ответственного секретаря приемной комиссии УрФУ

В УрГПУ готовы принять на бесплатное обучение 996 человек. В эту цифру входят места на очном и заочном отделениях бакалавриата.

На фото: Илья Баев, начальник приемной комиссии УрГПУ

В РГППУ подготовили 330 бюджетных мест для очников и 429 мест для заочников.

На фото: Александр Чувашов, зам ответственного секретаря приемной комиссии РГППУ

В УрГЭУ у абитуриентов есть шанс побороться за 213 бесплатных мест на очном отделении, 176 – на заочном.

Стоимость обучения в вузах Екатеринбурга в 2017 году

В УрФУ цены на обучение в 2017 году подняли на 30 процентов. Для поступающих предусмотрены скидки от 30 до 50 процентов. На скидку в 30 процентов могут рассчитывать те, кто набрал на ЕГЭ не менее 140 баллов. Получить дополнительные 20 процентов скидки могут абитуриенты с высшими баллами. Точную стоимость обучения на очном отделении в вузе не называют, поскольку она очень индивидуальная. Средняя стоимость обучения на заочном отделении составляет 60 тысяч рублей в год.

В УрГЭУ пока не обновили данные по стоимости обучения на 2017 год. В 2016 году цены варьировались от 92 до 103 тысяч рублей. На заочном стоимость была фиксрованной - 48 тысяч рублей.

Стоимость обучения на очном отделении в УрГПУ составляет от 93 до 113 тысяч рублей. На заочном в среднем 55 тысяч рублей.

В РГППУ за год обучения на очном отделении придется заплатить порядка 108 тысяч рублей. Самая дорогостоящая специальность, физическая культура, обойдется в 121 тысячу рублей. Стоимость обучения на заочном отделении составит 50 - 60 тысяч рублей. 

Проходные баллы в вузы в 2017 году

Что касается, минимальных проходных баллов, то для 2017 года они пока озвучены не всеми вузами. На большинстве официальных сайтов вузов Екатеринбурга они представлены на 2016 и 2015 годы. Так, в УрГЭУ минимальный проходной балл в прошлом году составлял 180. На сайте УрФУ указаны баллы по конкретным предметам. Также в УрФУ отметили, что в ближайшее время собираются повысить минимальный порог проходных баллов. Таким образом в вузе хотят повысить качественный уровень знаний выпускников. в УрГППУ сообщили, что общее число баллов для поступающих на бюджет должно быть не менее 180. 

  • Прием документов на обучение в вузах Екатеринбурга начинается с 20 июня и заканчивается 1 августа для первой волны поступающих, 6 августа - для второй волны.
  • В колледжи и техникумы Екатеринбурге документы начнут принимать с 1 июня.
  • В прошлом году в вузах Екатеринбурга для абитуриентов было выделено 11 837 бюджетныз мест
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Юнна Зузенкова, 19.04.2017, 16:20
Тэги: Студенты, Эксклюзив
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