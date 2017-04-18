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Руководитель администрации свердловского губернатора заработал за год в семь раз больше главы региона

Руководитель администрации свердловского губернатора заработал за год в семь раз больше главы региона
16+
Фото: http://www.midural.ru
Если доходы Евгения Куйвашева составили всего 3 миллиона 333 тысячи рублей, годовой заработок Владимира Тунгусова перевалил за 23 миллиона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Евгений Куйвашев, ставший на днях врио губернатором Свердловской области, и члены правительства региона  отчитались о своих доходах за 2016 год.

Так, глава региона за прошлый год заработал 3 миллиона 333 тысячи рублей. Это незначительно уступает его доходам в 2015-м. В собственности у Куйвашева по-прежнему есть квартира площадью в 144 квадратных метра, а также доля в другой квартире в 131 квадратный метр. Своей машины у главы региона нет, зато у него имеется автоприцеп и гидроцикл.

А вот супруга главы региона в прошлом году пополнила семейный бюджет на 9 миллионов 967 тысяч рублей. У нее также есть своя квартира площадью 118 квадратных метров и доля в квартире, которой они владеют вместе с мужем. Также за ней числится несколько площадей в нежилых помещениях и автомобиль Toyota RAV4.

Вслед за губернатором декларации о доходах подали и члены регионального кабмина По итогам 2016 года больше всех в правительстве заработал руководитель администрации губернатора и его первый зам Владимир Тунгусов. Его доходы перевалили за 23 миллиона рублей. Вдобавок у него есть земельный участок в 20 с лишним соток, дом и два автомобиля Lexus LS 600H. Супруга Тунгусова заработал ненамного меньше – почти 20,5 миллионов рублей.

Но больше всех из жен членов свердловского правительства заработала супруга Сергея Зырянова. Ее доходы составили 33 786 тысяч рублей, тогда как ее муж, являющийся замам губернатора, получил за год лишь 3,2 млн рублей.  

  • Среди тех, кто еще выделился в правительстве  по доходам, можно упомянуть министра строительства Михаила Волкова – 6 млн рублей, министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова – 5,8 млн рублей и директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких – 4,2 млн рублей.  
  • У остальных членов кабмина доходы находятся  в пределах между двумя и тремя с половиной миллионами рублей.
  • Меньше всех заработали министр здравоохранения Игорь Трофимов – 1,8 млн рублей и заместитель губернатора Александр Высокинский – 1,9 млн рублей. У последнего, кстати, в гараже хранится мотоцикл «Тула», тогда как у всех остальных членов правительства в основном дорогие иномарки. А вот у министра инвестиций и развития региона Дмитрия Нисковских есть даже свой личный катер.

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Евгений Светлый, 19.04.2017, 20:20
Тэги: Деньги, Политика, Новости
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