Сбитая на ЕКАД пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание

Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, полиция ищет очевидцев ДТП.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
Свердловская полиция разыскивает очевидцев ДТП на ЕКАД, где легковушка сбила 67-лентнюю женщину.
Как уточнили в областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи 16 апреля на 26-м километре ЕКАД. По данным полиции, женщину сбил водитель «девяносто девятой». В итоге пенсионерка получила серьезные травмы. Ее сразу же доставили в больницу.
– Однако сегодня утром она скончалась в реанимации, не приходя в сознание, -– сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
- Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП и просят их позвонить по телефону «102» или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области (343) 269-77-00, а также в ГИБДД Березовского по телефонам (34369) 4-39-69, 4-39-67, 4-75-00.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!