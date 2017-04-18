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Сбитая на ЕКАД пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание

Сбитая на ЕКАД пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, полиция ищет очевидцев ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Свердловская полиция разыскивает очевидцев ДТП на ЕКАД, где легковушка сбила 67-лентнюю женщину.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи 16 апреля на 26-м километре ЕКАД. По данным полиции, женщину сбил водитель «девяносто девятой». В итоге пенсионерка получила серьезные травмы. Ее сразу же доставили в больницу.

– Однако сегодня утром она скончалась в реанимации, не приходя в сознание, -– сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

  • Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП и просят их позвонить по телефону «102» или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области (343) 269-77-00, а также в ГИБДД Березовского по телефонам (34369) 4-39-69, 4-39-67, 4-75-00.

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Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 19.04.2017, 16:00
Тэги: ДТП, Дороги, Происшествия
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