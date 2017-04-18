Шесть человек пострадали при столкновении иномарки и медицинского УАЗика на трассе под Екатеринбургом

От удара «буханка» опрокинулась на бок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

ДТП с участием медицинского УАЗа произошло днем 19 апреля на 10-м километре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово. Как уточнили в областном управлении ГИБДД, в лобовом столкновении пострадали 6 человек.

– ДТП произошло сегодня в 13.40, – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – 25-летняя девушка, которая которая была за рулем автомобиля Daewoo Nexia, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с санитарной машиной.

По предварительным данным, девушка, которая управляла иномаркой, совершала в этот момент разворот. От удара УАЗ опрокинулся на бок. По данным ГИБДД, травмы получили 6 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!