Убийцу Ирины Вахрушевой помещают под арест: трансляция из суда Верхней Пышмы

Тело Ирины нашли в лесу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Сегодня, 19 апреля, в городском суде города Верхняя Пышма состоится первое заседание по делу об убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Суд избирает меру присечения для Алексея Фалькова, который ранее сознался в совершении преступления.

13.49. Народ пока стоит снаружи, людей немного. Внутри тоже не многолюдно, только что в суде закончился обед.

Фото: Антон Тримайлов/Наша Газета

13.54. Журналисты на входе обсуждают моменты дела, удивляясь, как Фалькова могли выпустить по УДО.

13.55. В пышминский суд такого наплыва не было давно, последняя запись в журнале регистрации СМИ - на конец марта.