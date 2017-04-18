В Екатеринбурге до конца 2017 года построят новую ледовую арену

Она появится на улице Кировградской в микрорайоне Уралмаш.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В среду, 19 апреля, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ледовой арены с тентовой крышей на улице Кировградской, 30 «А».

– Ледовую арену планируется возвести на территории детско-юношеской спортивной школы № 19. После ввода в эксплуатацию она перейдет в муниципальную собственность, - сообщается на сайте горадминистрации. – По словам Александра Якоба, ее строительство даст дополнительный стимул для развития зимних видов спорта.

В свою очередь Андрей Козицын отметил, что это крайне серьезный и значимый проект. Кроме того, он сообщил, что «УГМК-Холдинг» планирует сдавать не менее 4 ледовых арен в год, которые будут строить не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. А строительство ледовой арены на Уралмаше, которое начнется в середине лета, должно будет завершиться уже к концу этого года.

Общая площадь новой арены составит 3 200 квадратных метров, на которых разместятся ледовое поле, 4 раздевалки (на 20 человек каждая) с санузлами, тренерская, административно-бытовой блок и другие помещения. При 8 сменах за сутки на поле смогут тренироваться до 320 человек. Кроме того, на трибунах арены смогут разместиться до 150 болельщиков.

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