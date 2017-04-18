В Екатеринбурге жильцы многоэтажки вернули себе деньги, незаконно собранные управляющей компанией

Нарушив закон, коммунальщики собрали плату в счет капремонта, как с собственников, так и с нанимателей жилых помещений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Когда жильцов 9-этажки по улице Грибоедова, что находится в микрорайоне Химмаш, попросили оплатить замену электропроводки и элементов отопления, якобы в счет капремонта, они засомневались в законности этого сбора и пожаловались в прокуратуру.

– Согласно информации ООО УК «Твой Дом», решение об установлении дополнительного разового сбора на замену элементов электроснабжения и отопления было принято в августе 2016 года, когда состоялось общее собрание собственников жилых помещений, – прокомментировала помощник прокурора Чкаловского района Виктория Гордобуцких. – Однако указанный сбор был установлен как для собственников, так и для нанимателей жилых помещений, что является нарушением действующего законодательства.

После того, как надзорное ведомство направило представление руководителю ООО УК «Твой Дом», там накакзали сотрудника, отвественного за сбор денег с жильцов. А в «Единый расчетный центр» было направлено распоряжение о перерасчете платы за капремонт.

В текущем месяце жильцам наконец вернут незаконно собранные деньги.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!