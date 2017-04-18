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В Екатеринбурге на улице потерялась шестилетняя девочка в очках как у Гарри Поттера

В Екатеринбурге на улице потерялась шестилетняя девочка в очках как у Гарри Поттера
16+
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Она пришла вечером во вторник в дом на Бисертской и искала маму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Вечером во вторник, 18 апреля, в УК на Бисертской пришла маленькая девочка. Она рассказала, что ей шесть лет и она потерялась, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
 
Она была одета в розовый плащик, ярко-розовые колготки, на лице очки как у Гарри Поттера.
 
 
Ребенок пришел в офис управляющей компании в доме на Бисертской, 29. Сотрудники УК сразу же позвонили в полицию.

— На место незамедлительно прибыл наряд полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка разговаривает плохо, но сказала, что ее зовут Соколова Варвара и ей 6 лет. Не выговаривает буквы «Р» и «Ш». Девочка также смогла сообщить, что она живет с мамой Екатериной  и двумя братиками, которым два года, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как написало «Уралинформбюро», несовершеннолетнюю увезли в центр социальной помощи «Отрада». Через несколько часов нашлась и мать девочки. Как ребенок оказался один на улице — пока не сообщается.
  • Родных ребенка просят обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №13 (Инженерная, 54) по телефону: (343) 356-42-13 либо 02.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.04.2017, 08:57
Тэги: Дети, Происшествия, Жизнь в городе
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