В Екатеринбурге на улице потерялась шестилетняя девочка в очках как у Гарри Поттера

Она пришла вечером во вторник в дом на Бисертской и искала маму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Вечером во вторник, 18 апреля, в УК на Бисертской пришла маленькая девочка. Она рассказала, что ей шесть лет и она потерялась, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Она была одета в розовый плащик, ярко-розовые колготки, на лице очки как у Гарри Поттера.

Ребенок пришел в офис управляющей компании в доме на Бисертской, 29. Сотрудники УК сразу же позвонили в полицию.

— На место незамедлительно прибыл наряд полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка разговаривает плохо, но сказала, что ее зовут Соколова Варвара и ей 6 лет. Не выговаривает буквы «Р» и «Ш». Девочка также смогла сообщить, что она живет с мамой Екатериной и двумя братиками, которым два года, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как написало «Уралинформбюро», несовершеннолетнюю увезли в центр социальной помощи «Отрада». Через несколько часов нашлась и мать девочки. Как ребенок оказался один на улице — пока не сообщается.