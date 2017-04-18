В Екатеринбурге после пожара в больнице возбудили уголовное дело

Во время пожара серьезно пострадали два человека.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
По факту пожара в Свердловской областной клинической больнице возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении Следственного комитета 19 апреля.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Во время пожара в подвальном помещении больницы серьезно пострадали два электрика 44 и 56 лет - они были госпитализированы в отделение реанимации этой же больницы с ожогами. Состояние пострадавших оценивается как очень тяжелое.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара и его виновников. Во время проверки будут проведены судмедэкспертизы, которые должны определить тяжесть вреда, нанесенного здоровью электриков. Решается вопрос о назначении прочих экспертиз, которые должны определить точные причины возгорания.
- Пожар произошел утром 18 апреля, во время ремонта в помещении электроцеха стационара. Сначала последовал хлопок, затем вспыхнул огонь. Из больницы эвакуировали 100 человек.
- Виновникам ЧП грозит лишение свободы на срок до одного года.