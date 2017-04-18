В Екатеринбурге разыскивают жертв женщины, которая выманивала деньги у пенсионеров

Подозреваемая находилась в федеральном розыске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Подозреваемая в мошенничестве и кражах была доставлена в отдел полиции Железнодорожного отдела 17 апреля, сейчас полицейские разыскивают возможных жертв женщины, сообщили в УМВД по Екатеринбургу 19 апреля.

В Екатеринбурге задержали подозреваемую в кражу денег у пенсионеров

О подозрительной женщине в правоохранительные органы сообщил сын 86-летней пенсионерки, которую едва не стала жертвой мошенничества: подозреваемая подошла к старушке на улице, представилась дальней родственницей и, после приглашения в квартиру, попыталась убедить пенсионерку одолжить ей денег на лечение племянницы. Мужчина, который находился в этой же квартире, сообщил об этом в полицию и до приезда силовиков удерживал подозреваемую.

В отделе полиции женщина представилась чужим именем, однако позже выяснилось, что она находится в федеральном розыске по подозрению в краже денег у пожилых людей. Эти преступления, по данным уголовного розыска, подозреваемая совершала в различных российских регионах, в том числе в Свердловской области и Пермском крае.

Женщина входила в доверие к пожилым людям

Женщина родом из Караганды, ей 57 лет, в прошлом была не раз судима за аналогичные преступления. По предварительным данным, у нее были две схемы действий: женщина предлагала пожилым купить мед либо убеждала их, что является дальней родственницей. В первом случае подозреваемая действительно продавала пенсионерам мед, приходя к ним домой и запоминая, откуда они достают деньги

Затем просила своих жертв принести воды, и, пока их не было в комнате, похищала деньги. Во втором случае входила к пожилым людям в доверие, просила их дать в долг крупную сумму денег, после чего исчезала.