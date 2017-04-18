В Екатеринбурге в районе Академический к 2018 году построят две улицы

Если федеральный бюджет выделит средства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге строительство улицы от района Академический до района Широкой Речки должно завершиться в 2018 году, сообщает «Новый регион» 19 апреля.

В администрации Екатеринбурга разработали проекты строительства улицы Академика Сахарова от улицы Верхнеуфалейской до Амундсена и района Широкой Речки. Улицу академика Сахарова продлят в три очереди - от улицы Амундсена до Чкалова, затем до Мехренцева, на последнем этапе - до Вильгельма де Геннина.

Власти города рассчитывают получить деньги на строительство улиц из федерального бюджета, так как собственных средств у Екатеринбурга на это нет. Заявки на включение в федеральную программу «Жилище» уже отправлены. Если они будут одобрены, то работы по строительству улиц начнутся уже в этом году, а завершатся в 2018-м.