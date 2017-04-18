В Екатеринбурге в Дендрарии 39-летнего мужчину укусила белочка

Ему придется ставить 6 уколов от бешенства и наблюдать за животным.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
В Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, в Дендрарии около Цирка, мужчину укусила белочка, когда он хотел накормить ее орешками и шишками, рассказала НАШЕЙ мама пострадавшего.
— Мы утром с сыном были в парке, специально принесли шишки и орешки для белочки, сначала кидали ей шишки, а потом она подбежала к Андрею, не увидела шишку, и как цапнет его, прямо в руку, до крови укусила, — уточнила подробности Валентина Андреевна.
Пришлось пострадавшему идти в травмпункт, где его осмотрели и назначили 6 уколов от бешенства — на всякий случай. А также, как отметила мама, велели ходить в парк и в течение 10 дней смотреть, жива ли та белка.
Она рассказала, что белок кормят не в первый раз, совсем ручные живут в парке Зеленой рощи, никогда не кусались.
Как рассказали НАШЕЙ в Горздраве, случаи укуса белками в Екатеринбурге бывают. Один из последних был в октябре 2016 года: в ЦПКиО белка напала на маленькую девочку, но ребенок почти не пострадал, скорее, просто испугался.
— Белки могут напасть, укусить, даже нечаянно. Детей могут просто напугать. Если вдруг вас укусила белка, то в травмпункт надо идти обязательно. Там рану обработают, уколы от бешенства назначат — их в любом случае придется ставить, белка — это дикое животное, — рассказала представитель Горздрава Екатерина Макашина.