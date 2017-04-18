В Екатеринбурге в Дендрарии 39-летнего мужчину укусила белочка

Ему придется ставить 6 уколов от бешенства и наблюдать за животным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, в Дендрарии около Цирка, мужчину укусила белочка, когда он хотел накормить ее орешками и шишками, рассказала НАШЕЙ мама пострадавшего.

— Мы утром с сыном были в парке, специально принесли шишки и орешки для белочки, сначала кидали ей шишки, а потом она подбежала к Андрею, не увидела шишку, и как цапнет его, прямо в руку, до крови укусила, — уточнила подробности Валентина Андреевна.

Пришлось пострадавшему идти в травмпункт, где его осмотрели и назначили 6 уколов от бешенства — на всякий случай. А также, как отметила мама, велели ходить в парк и в течение 10 дней смотреть, жива ли та белка.

Она рассказала, что белок кормят не в первый раз, совсем ручные живут в парке Зеленой рощи, никогда не кусались.

Как рассказали НАШЕЙ в Горздраве, случаи укуса белками в Екатеринбурге бывают. Один из последних был в октябре 2016 года: в ЦПКиО белка напала на маленькую девочку, но ребенок почти не пострадал, скорее, просто испугался.