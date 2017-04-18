Во Втузгородке и Пионерском летом на ремонт закроют две улицы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Пионерском микрорайоне этим летом будут перекрыты две улицы из-за ремонта сетей, рассказали в администрации Екатеринбурга 19 апреля.

На отрезке улицы Раевского от Блюхера до Ирбитской будет закрыт проезд с 7 утра 8 июля до 8 вечера 16 июля.

В свою очередь, участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 7 утра 17 июня до 10 утра 18 июня, и с 7 утра 22 июля до 14 часов 23 июля.