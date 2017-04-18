В Екатеринбурге запретят остановку машин еще на трех улицах

Запрет вступит в силу в мае.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
В Екатеринбурге в мае 2017 года на участках трех улиц появятся знаки, запрещающие остановку транспорта, сообщили в городской администрации 19 апреля.
Во второй декаде мая запретят парковку и остановку транспорта по обеим сторонам улицы Ткачей на участке от улицы Луначарского до Мичурина, по обеим сторонам улицы Мичурина от Ткачей до Большакова, а также на участке улицы Декабристов от Мичурина до дома № 14.
В администрации города отметили, что запрет будет введен по многочисленным просьбам екатеринбуржцев, которые жаловались на припаркованные по обочинам автомобили. Запрет на остановку должен увеличить пропускную способность указанных улиц.
- Ранее в мэрии сообщили, что аналогичные знаки появятся на улицах Антона Валека, Февральской Революции, Боевых Дружин, Сакко и Ванцетти и других.