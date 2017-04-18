В Нижнем Тагиле запустили «Яндекс.Такси»

К сервису подключили более 400 автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Нижнем Тагиле запустили сервис «Яндекс.Такси» , сообщили в пресс-службе «Яндекса» 19 апреля.

Тагильчане могут заказать такси без звонка диспетчеру - через мобильное приложение или на сайте taxi.yandex.ru. Заказ получат водители, которые находятся рядом с пассажиром, благодаря чему среднее время ожидания автомобиля составляет всего пять минут. Заказчик может следить за передвижением такси на карте города в приложении, либо закрыть его и дожидаться, пока сервис сообщит о прибытии машины.

Стоимость поездки начинается от 49 рублей - в эту сумму включены три километра и десять минут пути. Затем начисляется по 10 рублей за километр и рубль за минуту. Так, поездка от Драмтеатра до ТЦ «Кит» будет стоить 90 рублей. Цена при этом рассчитывается в начале пути и остается неизменной независимо от того, попало ли такси в пробку. Оплатить поездку можно наличными или картой.