УрФУ отказался от бюджетных мест для заочников в Екатеринбурге

Таким образом университет хочет стимулировать абитуриентов поступать на очное отделение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
В Уральском федеральном университете решили отказаться от бюджетного обучения на заочном отделении, сообщает корреспондент НАШЕЙ 19 апреля.
Бюджетного обучения на заочном отделении в УрФУ не будет уже с 2017 года, рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии университета Юлия Воронцова. Вуз выделил 60 бюджетных мест для заочных отделений на технических специальностях, но распредилил их по своим филиалам в Свердловской области.
Фото: Юнна Зузенкова/Наша Газета. Юлия Воронцова
Для сравнения - в прошлом году УрФУ выделил около 700 бюджетных мест для заочников. При этом количество бюджетных мест на очном отделении увеличивать не будут - в этом году их количество составит составит 6 235.
Представители крупнейшего уральского вуза отметили, что такое решение было принято для того, чтобы стимулировать абитуриентов поступать на очное отделение.
- Кроме этого, представитель УрФУ рассказала, что в ближайшее время вуз собирается повысить минимальные проходные баллы, чтобы повысить качество выпускников.