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УрФУ отказался от бюджетных мест для заочников в Екатеринбурге

УрФУ отказался от бюджетных мест для заочников в Екатеринбурге
16+
Фото: wikimedia.org
Таким образом университет хочет стимулировать абитуриентов поступать на очное отделение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Уральском федеральном университете решили отказаться от бюджетного обучения на заочном отделении, сообщает корреспондент НАШЕЙ 19 апреля.
 
Бюджетного обучения на заочном отделении в УрФУ не будет уже с 2017 года, рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии университета Юлия Воронцова. Вуз выделил 60 бюджетных мест для заочных отделений на технических специальностях, но распредилил их по своим филиалам в Свердловской области.
 
Фото: Юнна Зузенкова/Наша Газета. Юлия Воронцова
 
Для сравнения - в прошлом году УрФУ выделил около 700 бюджетных мест для заочников. При этом количество бюджетных мест на очном отделении увеличивать не будут - в этом году их количество составит составит 6 235.
 
Представители крупнейшего уральского вуза отметили, что такое решение было принято для того, чтобы стимулировать абитуриентов поступать на очное отделение. 
  • Кроме этого, представитель УрФУ рассказала, что в ближайшее время вуз собирается повысить минимальные проходные баллы, чтобы повысить качество выпускников.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 19.04.2017, 12:23
Тэги: ВУЗ, Студенты, Образование
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Горожанин19 апреля 2017, 13:02
Жадные упыри!
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