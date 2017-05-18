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Администрация Екатеринбурга получила штраф за плохую чистку дорог зимой

Администрация Екатеринбурга получила штраф за плохую чистку дорог зимой
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Суд назначил администрации штраф в размере 300 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Ленинский районный суд оштрафовал администрацию Екатеринбурга на 300 тысяч рублей за плохую очистку дорог от снега, сообщает ТАСС 19 мая.
 
По словам начальника дорожного надзора областного управления ГИБДД Дмитрия Кузнецова, администрация города в лице главы Александра Якоба получила штраф за серьезные недостатки, которые были выявлены во время проверок зимой. Городские власти попытались оспорить постановление ГИБДД о штрафе, однако суд признал действия автоинспекции обоснованными и законными. 
 
Суд установил, что подрядные организации - ДЭУ Чкаловское, Октябрьское и Кировское - бездействовали, хотя были созданы для содержания дорог. Во время проверок вскрылось большое количество нарушений, при этом администрация Екатеринбурга передала полномочия по контролю за выполнением этих работ в районы, хотя не имела права это делать.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 19.05.2017, 14:55
Тэги: Деньги, Дороги
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