Бездомные животные станут участниками «Ночи музеев» в Екатеринбурге

Участники мероприятия смогут посетить пункт кратковременного содержания животных и даже выбрать себе питомца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Екатеринбургский пункт кратковременного содержания животных вместе со своими питомцами примет участие в мероприятиях в рамках «Ночи музеев», сообщили в администрации города 18 мая.

Сотрудники ПКС приглашают желающих посетить пункт во время «Ночи музеев», чтобы узнать, как отлавливаются бездомные животные и что с ними происходит потом. Для участников «Ночи музеев» будут организованы экскурсии, во время которых посетителей познакомят с обитателями приюта - гости смогут угостить животных лакомством, погулять с ними и сфотографироваться. Более того - желающие смогут забрать понравившегося питомца себе.

Дети могут принести на экскурсию рисунки на тему «Хозяин, я жду тебя!», из которых будет составлена выставка. Лучший рисунок выберут участники мероприятия во время голосования. Всех маленьких участников конкурса наградят мягкими игрушками и сувенирами.