Посылки из Китая будут прилетать мгновенно: «Почта России» запустила прямые рейсы из Харбина до Екатеринбурга

Доставка будет проводиться почтовыми самолетами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
«Почта России» открыла регулярные авиарейсы из Харбина в Екатеринбург. Для этого используются собственные магистральные самолеты Ту-204, рассказали в пресс-служба макрорегиона «Урал» «Почты России».
Почтово-грузовые рейсы стандартно выполняются 1-2 раза в неделю, в связи с чем сроки доставки посылок должны в разы сократиться.
— Запуск собственных самолетов «Почты России» по данному направлению был организован в связи со значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов в последние годы, — отметили в пресс-службе ведомства.