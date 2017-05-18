Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» в пятый раз стал папой: у него родилась дочка Иоанна

Рост малышки составил 52 сантиметра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в пятый раз стал папой. Очередную дочку семьи Соколовых назвали Иоанной, написал 19 мая в своем Инстаграм актер.

Дмитрий запостил фотографию запястья малышки с браслетом и биркой с инициалами жены. Судя по данным, рост новорожденной 52 сантиметра, а вес – 3 970 килограмм.

Чуть больше года назад, 19 апреля, в семье Соколовых появился долгожданный сын, его назвали Иваном. Также у Дмитрий и Ксении есть две дочки.