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Екатеринбург «засветился» в новом клипе группы The Prodigy: на кадрах есть памятник «Битлз», Плотинка, переход имени Цоя

Екатеринбург «засветился» в новом клипе группы The Prodigy: на кадрах есть памятник «Битлз», Плотинка, переход имени Цоя
16+
Фото: кадр из видео
Видео снято в черно-белом варианте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Музыкальная группа The Prodigy сняла клип из своего турне по России, куда попали Екатеринбург и Новосибирск. Клип был выложен вчера, 18 мая, на официальном канале в YouTube. Песня, под которую он идет, называется Their Law (Live in Russia) («Их закон (Жить в России»).
 
В видео попали кадры с Плотинки, подземный переход в Историческом сквере со стеной в честь Виктора Цоя, памятник группе The Beatles и соседний «косой дом» на Горького. Также видеооператоры посмотрели на Екатеринбург с высоты: они пошли на смотровую площадку «Высоцкого».
 
На сегодняу видео почти 70 тысяч просмотров. Кроме видов Екатеринбурга в клипе есть и Новосибирск: в этом городе группа начала свой тур.

  • Как пишет «НГС.Новосибирск», в клипе «засветились» Новосибирский театр оперы и балета, театр «Глобус», подземный переход под проспектом Димитрова, железнодорожные пути у вокзала Новосибирск-Главный и надпись «Новосибирск».
  • Песня Their Law впервые вышла в 1994 году в альбоме группы Music for the Jilted Generation. Ее и другие свои хиты The Prodigy исполняли во время российского тура, который прошел в начале ноября 2016 года.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.05.2017, 20:10
Тэги: Знаменитости, Видео, Жизнь в городе
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