Екатеринбург «засветился» в новом клипе группы The Prodigy: на кадрах есть памятник «Битлз», Плотинка, переход имени Цоя

Видео снято в черно-белом варианте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Музыкальная группа The Prodigy сняла клип из своего турне по России, куда попали Екатеринбург и Новосибирск. Клип был выложен вчера, 18 мая, на официальном канале в YouTube. Песня, под которую он идет, называется Their Law (Live in Russia) («Их закон (Жить в России»).

В видео попали кадры с Плотинки, подземный переход в Историческом сквере со стеной в честь Виктора Цоя, памятник группе The Beatles и соседний «косой дом» на Горького. Также видеооператоры посмотрели на Екатеринбург с высоты: они пошли на смотровую площадку «Высоцкого».

На сегодняу видео почти 70 тысяч просмотров. Кроме видов Екатеринбурга в клипе есть и Новосибирск: в этом городе группа начала свой тур.