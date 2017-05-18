Экзамены на водительские права разрешили сдавать на площадках автошкол

Новые правила вступят в силу с 22 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
Будущим водителям позволили сдавать экзамен на права в своих автошколах, сообщает «Коммерсантъ» 19 мая.
Минстерство юстиции РФ одобрило приказы Министерства внутренних дел, которые разрешают сдавать экзамены на водительские права на площадках и машинах автошкол. Новые правила вступят в силу с понедельника, 22 мая.
Чтобы принимать у себя экзамены, автошкола должна подать заявку в ГИБДД и проверить, соответствуют ли ее условия требованиям. Автошколы, которым ГИБДД разрешила проводить экзамены, за месяц до завершения обучения должны направить в автоинспекцию заявку на проведение экзамена у группы будущих водителей.
Особые правила введут для автошкол, которые имеют компьютеризированные автодромы. В такой школе сдача площадки и теории будет засчитываться как экзамен в автоинспекции.
- На нововведениях настаивали представители отрасли. Эксперты полагают, что новые правила упростят проведение экзаменов для будущих водителей, так как ученикам комфортнее сдавать тесты на машинах и площадках, к которым они привыкли во время обучения.