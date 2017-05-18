Известный дизайнер Артемий Лебедев похвалил коммунальщиков из Екатеринбурга за «подъезд мечты»

«Лига ЖКХ» запустила специальный сайт, на котором можно выбрать, как будет выглядеть подъезд после ремонта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Дизайнер Артемий Лебедев похвалил екатеринбургскую компанию «Лига ЖКХ», которая предлагает клиентам воспользоваться услугой ремонта подъезда, предварительно сконструировав внешний вид подъезда на специальном сайте. Свой пост «подъезду мечты» Лебедев опубликовал в «Живом Журнале» 18 мая.

Лебедев рассказал подписчикам о сайте мойподъезд.рф, который создала управляющая компания «Лига ЖКХ». На сайте можно выбрать несколько вариантов благоустройства подъезда, которое включает установку двери из алюминия и теплосберегающего стекла, которая будет прозрачной, пандуса, перил, козырька, клубму, а также отделку входной группы, фасада и стен внутри подъезда.

Фото: скрин сайта. Подъезд до ремонта

Процесс поэтапный: сначала пользователю предлагается выбрать вид двери и пандуса, затем - перил, входной группы и фасада. Каждый этап сопровождается указанием цены и различных вариантов отделки - можно выбрать плитку, покраску, деревянные элементы. В итоге из обыденного подъезда получается довольно привлекательный вход в дом.

Фото: скрин сайта. Подъезд после ремонта

Цены начинаются от 30 тысяч, самая дорогая услуга - внутренняя отделка (от 120 тысяч рублей). По словам Лебедева, это «очень вменяемые деньги». Особенно дизайнера восхитила прозрачная дверь подъезда - в конце прошлого года Лебедев уже хвалил «Лигу ЖКХ» за стеклянную дверь в многоквартирном доме на Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге.

Фото: скрин сайта. Внутренняя отделка подъезда