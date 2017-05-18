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Обвиняемого в изнасиловании и убийстве Оли Медведевой из Екатеринбурга проверят на вменяемость

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве Оли Медведевой из Екатеринбурга проверят на вменяемость
16+
Фото: соцсети. Погибшая Оля Медведева
Мужчина содержится под стражей до 9 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Екатеринбурге на судебно-психиатрическую экспертизу отправили 47-летнего Андрея Черняева, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве в 2011 году 14-летней Оли Медведевой, сообщил 19 мая znak.com.  Главная цель сейчас — определить, является ли мужчина вменяемым. 
 
Электрик Андрей Черняев был задержан в Екатеринбурге неделю назад, 12 мая. Мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»). Все это предусматривают пожизненное лишение свободы.
 
В тот же день Ленинский райсуд Екатеринбурга взял обвиняемого до 9 июля под стражу.
 
 
Как говорят в СУ СКР, мужчина сознался только в убийстве, изнасилование отрицает. По версии следствия, Черняев в ночь на 19 сентября 2011 года встретил девочку на Белореченской около кафе «Золотой город». Мотив убийства следствие пока не раскрывает, но известно, что ранее Черняев со своей жертвой знаком не был. 
  • Обезображенное тело восьмиклассницы нашли в сентября 2011 года на стадионе около школы № 57 Екатеринбурга. 5, 5 лет сотрудники правоохранительных органов искали убийцу, проведя огромную работу. По данным следствия, на теле ребенка было 40 ножевых ранений.
  • Сначала в убийстве подозревали 43-летнюю сожительницу отца погибшей Наталью Петухову. Женщина во всем призналась, уточнив, что недолюбливала падчерицу. Через несколько дней ее отпустили, сняв все подозрения. 
  • Есть версия, что в процессе сексуального контакта 14-летняя девочка заразила Черняева ВИЧ, он, узнав об этом, решил убить школьницу.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.05.2017, 13:43
Тэги: Криминал, Дети, Происшествия
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