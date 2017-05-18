В Екатеринбурге наступит долгожданное тепло: прогноз погоды на выходные

В воскресенье потеплеет до плюс 23 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В субботу, 20 мая, екатеринбуржцев ждет теплая и солнечная погода: утром ясно, плюс 16 градусов, днем и вечером небольшая облачность, потеплеет до плюс 21 градуса. Ветер западный, 2-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен во второй половине дня.

Воскресенье, 21 мая. Станет еще теплее - днем воздух в городе прогреется до плюс 22-23 градусов. Утро тоже будет теплым и солнечным - плюс 18 градусов. К вечеру погода испортится - температура воздуха опустится до плюс 15-18 градусов, начнутся дожди. Ветер днем усилится до шести метров в секунду, но к вечеру практически стихнет.