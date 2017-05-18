Суд отказал блогеру Варламову в иске к екатеринбургскому СМИ

Известный блогер подал иск к интернет-порталу 66.ru за использование его фотографий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

17 Арбитражный апелляционный суд отказал Илье Варламову в удовлетворении иска, который известный блогер подал к екатеринбургскому порталу 66.ru за использование его фотографий, сообщил на своей странице в Фейсбуке 18 мая адвокат Евгений Дедков.

- В отличие от ранее рассмотренного Верховным судом РФ дела «Архи.ру» блогеру Варламову теперь отказано в иске к ООО «66.ru» не только по мотиву «цитирования» фотографий, но и по мотиву «информационного характера» использованных фотографий, - рассказал Дедков.

Апелляционный арбитражный суд отменил решение судьи Арбитражного суда Свердловской области Елены Бикмухаметовой, которая признала, что «фотография - это такая вещь в себе, познать сущность (характер) которой совершенно невозможно».

Впрочем, суд сохранил взыскание компенсации с 66.ru, но только в отношении фотографий, которые были использованы без указания авторства Варламова. По словам Дедкова, такое решение суда важно для формирования судебной практики в сфере деятельности интернет-СМИ.