Наверх
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве Оли Медведевой из Екатеринбурга проверят на вменяемость
13:43, сегодня
Все было замечательно, пока не пришел Дэвид: Рецензия на фильм «Чужой: Завет»
13:39, сегодня
В Железнодорожном районе судебные приставы за один раз снесли два кафе и продуктовый
13:06, сегодня
Тагильчанин спас 85-летнюю женщину и мужчину из горящего дома
12:56, сегодня
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
В Свердловской области мужчина зарезал подругу, с которой познакомился в соцсети
12:15, сегодня
В Серове водитель торопился и попал прямо на кладбище
11:55, сегодня
Хотел посмотреть на город с высоты: в Алапаевске подросток забрался на ЛЭП и погиб от удара током
11:42, сегодня1
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
В Верхней Пышме суд вынес приговор экс-полицейскому, который пытал в лесу наркоторговца
11:03, сегодня
Ясновидящая Дарья: «Ко мне приезжают из разных городов»
10:51, сегодня4
Экзамены на водительские права разрешили сдавать на площадках автошкол
10:30, сегодня
Процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде: онлайн-трансляция из зала суда
10:09, сегодня
В Екатеринбурге «Тойота» сбила молодую женщину на пешеходном переходе
09:57, сегодня
Известный дизайнер Артемий Лебедев похвалил коммунальщиков из Екатеринбурга за «подъезд мечты»
09:15, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 20 по 21 мая: культурная бессонница, путешествие по следам Жюля Верна и Майская прогулка
09:00, сегодня
Как получать бонусы, ничего не делая. Владельцам карт АТБ – особые условия
08:55, сегодня
Пьяный гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге проехал на красный и сбил ребенка
08:40, сегодня
Суд отказал блогеру Варламову в иске к екатеринбургскому СМИ
08:37, сегодня
В Екатеринбурге наступит долгожданное тепло: прогноз погоды на выходные
08:13, сегодня
18 мая в Екатеринбурге: живодеры и виртуальное золото
21:10, 18.05.2017
В Екатеринбурге таксист пугает пассажиров концом света в этом году
20:40, 18.05.20173
В Екатеринбурге в Градсовете обсуждают перенос храма-на-воде на сушу
19:35, 18.05.20173
Наталья Поклонская не приедет в Екатеринбург
19:25, 18.05.20171
В Нижнем Тагиле проверяют больницу, в которой терапевт избил пожилую женщину
19:05, 18.05.20171
Не удивляйтесь, если попадете на кастинг: участниц «Мисс Екатеринбург» будут искать на улицах
18:20, 18.05.2017
Пожарные весь день тушат горящую на Уралмаше свалку
17:30, 18.05.2017
Кошка, которую неадекватный екатеринбуржец выкинул из горящей квартиры, выжила
17:03, 18.05.2017
Опасное наследство: молодой екатеринбуржец хотел в интернете продать старинный боевой меч
17:00, 18.05.2017
Вертолетное такси будет курсировать между Екатеринбургом и перевалом Дятлова
16:51, 18.05.2017
Геям здесь не место? Екатеринбург попал на карту ненависти к ЛГБТ-сообществам
16:45, 18.05.2017
В Екатеринбурге построят Дворец дзюдо в японском стиле
15:52, 18.05.2017
Как определить, что вузу грозит закрытие
15:46, 18.05.2017
Купил машину и потерял ее: в Екатеринбурге судебные приставы забрали автомобиль за долги прежнего владельца
15:32, 18.05.2017
Орджо для молодежи: у Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип
14:56, 18.05.2017
Убивал людей, кошек и собак: подробности биографии живодера из Екатеринбурга
14:46, 18.05.20171
Где екатеринбуржцы смогут позагорать этим летом
14:40, 18.05.2017
Ночь в отеле или проходка в бар: на «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожанам подарят призы за селфи с картинами
14:00, 18.05.2017
В Екатеринбурге из-за забега перекрывают центральные улицы: не будут ходить даже трамваи и троллейбусы
13:47, 18.05.2017
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: пострадали 18 человек
13:45, 18.05.2017
В Карпинске в лесопарке нашли труп женщины с перерезанным горлом
13:10, 18.05.2017
«Показания искажены»: в облсуде начали рассматривать апелляцию на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову
13:05, 18.05.2017
Рейс Екатеринбург – Анталья задержали на несколько часов
12:48, 18.05.2017
«Главное принять себя»: истории жителей Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ
12:13, 18.05.2017
В Екатеринбурге силовики проводят обыски в офисе информагентства Ura.ru
12:08, 18.05.20171
В Нижнем Тагиле женщина на «Ладе» сбила девятилетнюю девочку
11:44, 18.05.2017
В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку
11:15, 18.05.2017
Бывший екатеринбургский банкир Владимир Фролов в Сингапуре начал торговать виртуальным золотом
10:38, 18.05.2017
Над свердловской колонией сбили квадрокоптер с мобильниками для заключенных
10:26, 18.05.2017
В Свердловской области прокуратура заставила управляющую компанию мыть подъезды еженедельно
10:08, 18.05.20171
В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус
09:27, 18.05.2017
Реванш не удался: фоторепортаж с домашнего матча «Урала» с московским «Локомотивом»
09:12, 18.05.2017
В Екатеринбурге возле Южного автовокзала построят пять новых кварталов
09:10, 18.05.2017

Тагильчанин спас 85-летнюю женщину и мужчину из горящего дома

Тагильчанин спас 85-летнюю женщину и мужчину из горящего дома
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожилая хозяйка дома налила в чайник бензина, перепутав емкость, поставила его на плиту и легла спать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Нижнем Тагиле наградили местного жителя Максима Змеева, который 10 мая вывел из горящего дома пожилую женщину и ее сына, сообщили в областном управлении МЧС 19 мая.
 
Пожар в частном жилом доме на улице Пригородной произошел утром 10 мая. 85-летняя хозяйка дома Дарья Петровна поставила на плиту чайник, в который по ошибке налила не воду, а бензин, перепутав одинаковые емкости. Оставив чайник кипятиться, женщина задремала. Разбудил ее в уже полыхающем доме Максим - 38-летний сотрудник Уралхимпласта проходил мимо и увидел, что горит дом его знакомых.
 
 
Он помог Дарье Петровне ползком выбраться из горящего дома. Пока пожилая женщина ползла к выходу, у нее обгорели волосы на голове и лоб, она начала задыхаться и кашлять, но Максим все же успел вывести ее на улицу. Передав пенсионерку своей девушке Кате, Максим вернулся в дом - там находился еще один человек, сын Дарьи Петровны Павел.
 
54-летний Павел вернулся домой от сестры пьяным и лег спать. Пожар его, как и Дарью Петровну, не разбудил. Когда Максим растолкал знакомого, тот бросился на него с кулаками, не поняв спросонья, что происходит. Максим схватил Павла и потащил к выходу, а вытащив, бросился к соседям, чтобы вызвать пожарных.
 
 
И Дарья Петровна, и Павел находились в шоковом состоянии. Оба пытались вернуться в горящий дом, и если удержать Дарью Петровну у Кати хватило сил, то Павла - нет. Мужчина кинулся в дом, но получил ожоги и отравление дымом, пытаясь самостоятельно потушить огонь. В конце концов, он самостоятельно вышел на улицу и стал метаться и кричать.
  • Спустя семь минут после вызова на место пожара прибыли спасатели. За 20 минут они потушили горящий дом. 
  • Максима Змеева представили к награде за спасение людей из огня. Начальник девятого отряда противопожарной службы по Свердловской области Олег Полевщиков вручил Змееву благодарственное письмо. Областное управление МЧС готовит документы для представления Максима к медали МЧС России «За отвагу на пожаре».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 19.05.2017, 12:56
Тэги: Фото, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Криминал Бэби-боксы Новости России Волейбол Храм святой Екатерины Коллекторы Баскетбол Лайфхак СМИ Новости Биатлон Кризис и санкции Хоккей Парковки Мистика Пусть говорят Истории 9 мая Спорт Скорая помощь Снос монастыря на Качканаре Грипп Авто Расписание Ошибки врачей Недвижимость Приостановка полетов в Египет Дорожные воины Здоровье Выставки Мотоциклы Взрыв Отключение света Уралмаш, Эльмаш Гололед Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Статистика ИГИЛ Екатеринбуржцы в разных странах Высокие технологии МЧС Образование Тест Дом-2 Расстрел на Депутатской Шоу-бизнес ДТП Психология Личное Отдых Транспорт Взятки Рейтинг Производство Строительство Афиша Слухи Погода Военный репортаж Знаменитости В Екатеринбурге -40 градусов Новый год История успеха ЗАГС Деньги Развлечения Студенты Красота Интернет Музыка ЖКХ Приговор Лошагину Общественный транспорт Пожар Экономика Растения ВУЗ Война ритуальных агентств Самолет Минобороны упал в Якутии Мужчины История Екатеринбурга Голодовка в колонии Корь Сибирская язва Политика Крушение самолета под Ростовом Экономия Розыск Путин Обрушение крыши на Калинина Дело Пьянкова Кто заработал Самолет Ту 154 Дети Искусство Репортаж Ельцин-центр Позитив Жизнь в городе ЧМ-2018 9 мая Секс Рецензия Медицина Бизнес Транспортная реформа Ловец покемонов Фото В Египте разбился самолет с российскими туристами Необычное Новости дня Хэллоуин-2015 Смерть Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Катастрофа Животные Культура Мультимедиа Опрос Горячее Семья Видео Мода Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Происшествия ГИБДД Отношения Убийство в Рахмангулово Убийство Ирины Вахрушевой Школа Расстрел Эксклюзив Интервью Конкурсы Скандалы Грипп в Екатеринбурге Доска позора Суд Дороги Туризм Футбол Религия Горящие авто Женщины Мировые новости Скандал с Новиковым Еда

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru