Тагильчанин спас 85-летнюю женщину и мужчину из горящего дома

Пожилая хозяйка дома налила в чайник бензина, перепутав емкость, поставила его на плиту и легла спать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Нижнем Тагиле наградили местного жителя Максима Змеева, который 10 мая вывел из горящего дома пожилую женщину и ее сына, сообщили в областном управлении МЧС 19 мая.

Пожар в частном жилом доме на улице Пригородной произошел утром 10 мая. 85-летняя хозяйка дома Дарья Петровна поставила на плиту чайник, в который по ошибке налила не воду, а бензин, перепутав одинаковые емкости. Оставив чайник кипятиться, женщина задремала. Разбудил ее в уже полыхающем доме Максим - 38-летний сотрудник Уралхимпласта проходил мимо и увидел, что горит дом его знакомых.

Он помог Дарье Петровне ползком выбраться из горящего дома. Пока пожилая женщина ползла к выходу, у нее обгорели волосы на голове и лоб, она начала задыхаться и кашлять, но Максим все же успел вывести ее на улицу. Передав пенсионерку своей девушке Кате, Максим вернулся в дом - там находился еще один человек, сын Дарьи Петровны Павел.

54-летний Павел вернулся домой от сестры пьяным и лег спать. Пожар его, как и Дарью Петровну, не разбудил. Когда Максим растолкал знакомого, тот бросился на него с кулаками, не поняв спросонья, что происходит. Максим схватил Павла и потащил к выходу, а вытащив, бросился к соседям, чтобы вызвать пожарных.

И Дарья Петровна, и Павел находились в шоковом состоянии. Оба пытались вернуться в горящий дом, и если удержать Дарью Петровну у Кати хватило сил, то Павла - нет. Мужчина кинулся в дом, но получил ожоги и отравление дымом, пытаясь самостоятельно потушить огонь. В конце концов, он самостоятельно вышел на улицу и стал метаться и кричать.