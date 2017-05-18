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Белореченскую перекрывают из-за прокладки трубопровода: часть автобусов будут ходить по новым схемам

Белореченскую перекрывают из-за прокладки трубопровода: часть автобусов будут ходить по новым схемам
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Фото: dorinfo.ru
Открыть движение должны во вторник, 23 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 19 мая, коммунальщики закрывают проезд по Белореченской. В связи с этим часть автобусов меняют свои маршруты, сообщили в ЕМУП МОАП.

Как уточнили в администрации Екатеринбурга, из-за коммунальных раскопок движение для всех видов транспорта закроется по  Белореченская от Шаумяна до Волгоградской с 19 вечера 19 мая до 6 утра 23 мая.

– Здесь будут проводиться аварийные ремонтные работы на магистральной сети теплоснабжения по улице Белореченской, – отмечают в ЕМУП МОАП.

  • Часть автобусов, обычно проезжающих там, временно меняют схемы движения. Маршрут № 18 к остановке «Сахарова» поедет по Белореченской, Шаумяна, Ясной, далее по маршруту. Маршрут № 21 к остановке «Краснолесье» поедет по Белореченской, Шаумяна, Ясной, далее по маршруту. Маршрут № 43 к «Онуфриева» будет ехать по Шаумяна, Ясной, далее по маршруту.
  • Временно отменяется остановка «Медгородок» в сторону улицы Ясной. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.05.2017, 15:37
Тэги: Дороги, Авто, Строительство
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