Белореченскую перекрывают из-за прокладки трубопровода: часть автобусов будут ходить по новым схемам

Открыть движение должны во вторник, 23 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 19 мая, коммунальщики закрывают проезд по Белореченской. В связи с этим часть автобусов меняют свои маршруты, сообщили в ЕМУП МОАП.
Как уточнили в администрации Екатеринбурга, из-за коммунальных раскопок движение для всех видов транспорта закроется по Белореченская от Шаумяна до Волгоградской с 19 вечера 19 мая до 6 утра 23 мая.
– Здесь будут проводиться аварийные ремонтные работы на магистральной сети теплоснабжения по улице Белореченской, – отмечают в ЕМУП МОАП.
- Часть автобусов, обычно проезжающих там, временно меняют схемы движения. Маршрут № 18 к остановке «Сахарова» поедет по Белореченской, Шаумяна, Ясной, далее по маршруту. Маршрут № 21 к остановке «Краснолесье» поедет по Белореченской, Шаумяна, Ясной, далее по маршруту. Маршрут № 43 к «Онуфриева» будет ехать по Шаумяна, Ясной, далее по маршруту.
- Временно отменяется остановка «Медгородок» в сторону улицы Ясной.