Белореченскую перекрывают из-за прокладки трубопровода: часть автобусов будут ходить по новым схемам

Открыть движение должны во вторник, 23 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 19 мая, коммунальщики закрывают проезд по Белореченской. В связи с этим часть автобусов меняют свои маршруты, сообщили в ЕМУП МОАП.

Как уточнили в администрации Екатеринбурга, из-за коммунальных раскопок движение для всех видов транспорта закроется по Белореченская от Шаумяна до Волгоградской с 19 вечера 19 мая до 6 утра 23 мая.

– Здесь будут проводиться аварийные ремонтные работы на магистральной сети теплоснабжения по улице Белореченской, – отмечают в ЕМУП МОАП.