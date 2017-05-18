Самодельная тату-машинка, взломщик решеток и государственные награды: в Екатеринбурге открылся музей «не для всех»

Экспозицию музея уголовно-исправительной системы смогут увидеть только сотрудники и гости ГУФСИН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В здании ГУФСИН, расположенном на улице Репина, 4А, в Екатеринбурге, сегодня, 19 мая, заработал музей истории уголовно-исправительной системы Свердловской области.

По словам сотрудников ГУФСИН, на его создание ушло 2 года. Увидеть предметы, представленные в нем, могут редкие посетители – музей рассчитан только для «своих» и гостей ГУФСИН.

- Открытие экспозиции – значимое событие в истории уголовно-исполнительной системы нашей области. ГУФСИН России по Свердловской области является крупнейшим территориальным органом уголовно-исполнительной системы России, обладает богатой историей становления, которую необходимо сохранить и передать молодому поколению, - отметил на открытии заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Олег Давиденко.

В экспозиции музея прослеживается история уголовно-исправительной системы. Создатели хотели показать, как изменилась эта система за 40 лет: от устрашений заключенных до поощрений за примерное поведение. Там можно увидеть, в том числе, все уголовные кодексы, которые действовали в разные эпохи – от документа XI века «Русская правда» до современного свода законов.

- Только при первом русском царе Алексее Михайловиче появился юридический документ, который назывался «Соборное урожение». По нему предметом защиты стало государство. Прошло еще 100 лет и появился документ Ивана Грозного, в котором впервые наказание было сформулировано в виде тюремного заключения. Целых 500 лет люди шли к пониманию, что просто отрубить нос, посадить на кол, закопать в яму, сжечь на костре – это не методы перевоспитания. Метод перевоспитания – это длительная работа с заключенными в условиях содержания под стражей, - рассказала доктор музейного дела Ольга Лобанова.

Взгляду посетителей представили десятки архивных фотографий о службе и жизни по ту сторону решетки, документы ГУФСИН и экземпляры газеты «Зона», которую выпускали специально для осужденных.

Тем, кто не причастен к уголовно-исполнительной системе, пожалуй, интереснее всего будет увидеть предметы, изъятые у заключенных свердловских колоний. Сотрудники ГУФСИН признались, что как только не изворачиваются друзья и родные осужденных, чтобы передать тем что-то. Самые распространенные запрещенные «передачки»: деньги, мобильные телефоны, сим-карты, спиртосодержащие жидкости и наркотики.

На фото: тапок, в который были вшиты сим-карты; щетка для обуви с тайником; сахар с запрещенными смесями

На фото: вешалка с тайником

На фото: тайник для хранения; самодельное холодное оружие

Также заключенные не редко делают что-то сами из подручных средств. Так и создали представленные в музее машинку для нанесения татуировок, самодельный кипятильник для чая, который ранее был запрещен в тюрьмах, прибор для взлома решеток, оружие, ножи, кастет и игральные карты.

На фото: самодельная тату-машинка (сделана из бритвы)

На фото: прибор для взлома решеток; самодельные игральные карты

На фото: самодельное оружие; кипятильник

На фото: кастет

Самые интересные экспонаты музея смотрите в фоторепортаже НАШЕЙ.