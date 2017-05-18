В Екатеринбурге покажут личные вещи Иосифа Сталина

Экспонаты покажут военные в рамках «Ночи музея». Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017 В Екатеринбурге в рамках масштабной акции «Ночь музеев» представят личные вещи советского вождя Иосифа Сталина, сообщает 19 мая 2017 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Предметы для экспозиции предоставил екатеринбургский меценат. Вещи генералиссимуса выставят в «Музее «Боевой славы Урала» в Окружном доме офицеров. В экспозиции из частной коллекции будут представлены награды Сталина, пластинки с записями его речей. На этом пресс-служба ЦВО ограничилась в описании выставки. Выставка личных вещей Сталина открывает проект «Маршалы Победы». Следующую экспозицию посвятят Константину Рокоссовскому, Ивану Коневу, а также Георгию Жукову, который несколько лет руководил Уральским военным округом (о чем НАША писала подробно).

Традиционная «Ночь музеев» в этом году пройдет с 20 на 21 мая. На нее зарегистрировались 111 участников. Ранее НАША публиковала список 10 площадок, которые стоит посетить на взгляд редакции.

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, 19.05.2017, 18:11

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Сергей Беляев , 19.05.2017, 18:11Тэги: Культура Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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