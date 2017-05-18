Фасады здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга перекрасят в «исторический цвет»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Екатеринбурге железнодорожный вокзал будут перекрашивать. Как сообщил 18 мая глава городской администрации Александр Якоб, здание станет «исторического» цвета.

Сейчас на ж/д вокзале проводятся ремонтные работы, площадь около него частично перекрыли. Как выяснилось, там строят зоны для досмотра.

— На привокзальной площади сейчас ведется строительство досмотровых зон. В этом году рабочие должны завершить благоустройство пешеходной части территории возле здания, а также обновить фасад основного здания. Причем на представленном нам эскизном проекте и в колерном паспорте показано, что цвета будут возвращены к историческим. Все работы должны быть завершены до 1 октября, — заявил Якоб.

Представитель железнодорожного вокзала отметил, что цвет фасадоввыбирали с учетом особенностей сосденей застройки «с сохранением архитектурно-художественного облика здания».