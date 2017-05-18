В Железнодорожном районе судебные приставы за один раз снесли два кафе и продуктовый

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Железнодорожном районе под присмотром судебных приставов снесли магазин и два кафе. Владельцем их был должник крупной суммы, сообщили 19 мая в УФССП по Свердловской области.

По иску Администрации Екатеринбурга суд вынес решение о том, чтобы должник освободил земельный участок площадью порядка 180 квадратных метров от построек. На указанном участке работали круглосуточный магазин продуктов, а также два кафе: «Восточно-европейской кухни» и «Вечерний город».

Судебным приставом-исполнителем Железнодорожного районного отдела должнику неоднократно были выставлены требования об освобождении земельного участка, но все они были проигнорированы должником.

Судебные приставы принудительно снесли здания за счет взыскателя, с последующим предъявлением счета должнику за освобождение земельного участка от построек. Кроме того, компании выставлен сбор за неисполнение требования исполнительного документа в размере 50 тысяч рублей.