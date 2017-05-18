В популярном лицее Екатеринбурга Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения

В части классов нет вытяжки, а продукты в столовой хранятся не по нормам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Роспотребнадзор в рамках плановой проверки лицея №128 в Екатеринбурге нашел серьезные нарушения.

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, нарушения нашли в помещениях школы: дефекты отделки в части учебных комнатах и туалетах, не учитываются ростовозрастные особенности детей при подборе ученической мебели, допускается использование ученической мебели с дефектами поверхности, разрушенными торцами. Результаты замеров микроклимата не соответствуют требованиям санитарных правил, в частности, в кабинетах труда нет механической вытяжной вентиляции.

— Обнаружились и нарушения в организации питания: на пищеблоке не исключены встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, имеются дефекты отделки поверхностей пищеблока, отсутствуют условия для хранения готовой еды. Обучение в лицее осуществляется в две учебные смены, но расписание учебных занятий составлено без учета дневной и общенедельной умственной работоспособности обучающихся. Кроме того, не в полном объеме организована вакцинация и прохождение периодических медицинских осмотров сотрудников, не осуществляется производственный лабораторный контроль, — сообщили в Роспотребнадзоре.