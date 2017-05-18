Доступ закрыт: в Свердловской области на уличные колонки навесили замки

Это сделал сам «Водоканал» из-за убытков и огромных трат воды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Алапаевске коммунальщики установили замки на почти двух десятках уличных водоразборных колонок, написала «Алапаевская искра». Официально ключи от них выдают тем, кто заключил договор с «Водоканалом» и регулярно оплачивает используемую воду.

Как уточнили в МУП «Водоканал», они были вынуждены это сделать: водой часто пользовались жильцы соседних многоквартирных домов, чтобы сэкономить на своих счетах, а некоторые даже с помощью шланга мыли питьевой водой из колонки машину или поливали огород. В результате «Водоканал» терпел убытки.

— На протяжении двух последних лет мы провели несколько проверок, в ходе которых выяснилось, что жители, которые должны пользоваться колонкой, берут 1,5-2 кубометра воды, а реальный расход на колонках — от 50 до 100 кубометров в месяц. У нас очень большая разница между объемом поданной воды и оплаченной. Задолженность населения за воду сегодня составляет более 24 миллионов рублей, — уточнили в МУП «Водоканал». Замки были установлены на те колонки, где был зафиксирован самый большой расход воды. Всего в Алапаевске на сегодня около 240 колонок. Со временем планируется повесить замки на все. — Тем, кто вовремя оплачивает счета и с кем мы заключили договоры, уже выданы ключи. Но мы не даем доступа должникам, пока они не расплатятся, — сообщили в МУП «Водоканал».