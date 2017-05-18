В Верхней Пышме суд вынес приговор экс-полицейскому, который пытал в лесу наркоторговца

В прошлом году полицейский вместе с напарником и местным жителем вывез задержанного в лесной массив, где его избили, требуя рассказать о сбыте наркотиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Верхней Пышме суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Данилу Карачевцеву, который вместе с напарником и местным жителем пытал в лесу задержанного наркомана, сообщили в пресс-службе прокуратуры 19 мая.

Суд установил, что 29 мая 2016 года Карачевцев вместе с местным жителем Денисом Макуриным и оперуполномоченным уголовного розыска Александром Подшиваловым вывезли в лес задержанного наркомана - жителя Среднеуральска. В лесном массиве возле деревни Коптяки полицейские надели на мужчину наручники и мешок на голову, сами сотрудники полиции при этом были в масках.

Они избили задержанного, используя при этом неустановленный следствием предмет. В результате мужчина получил тупую травму груди, что является тяжким вредом здоровью. Такими мерами полицейские пытались получить от наркомана информацию о людях, употребляющих вещества, и обстоятельства употребления и продажи наркотиков.

В результате в отношении всех участников пыток возбудили уголовное дело. Подшивалов заключил досудебное соглашение, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В октябре 2016 года суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима с лишением права занимать посты в органах власти и правоохранительных органах на три года.