День города-2017 в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция самых интересных мероприятий

Как проходит праздник на улицах уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

10.00. На площади 1905 года официально открывают праздник. Народу пришло порядочно.

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

10.15. Главные лица региона и города уже здесь. Сейчас на церемонии представляют каждый район Екатеринбурга, рассказывают их историю и о главных достопримечательностях. Также вспоминают, какие новые объекты появились в Екатеринбурге за последний год.

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

10.24. Много говорят о футболе – чемпионат мира меньше чем через год. Для зрителей выступили ребята, представляющие будущее спорта номер один на Урале.

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

10.32. Поздравить Екатеринбург с Днем рождения приехали даже трансформеры!

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

10.44. Речи сказаны, флаг поднят – праздник официально открыт. С днем города, Екатеринбург!

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

10.59. Многие горожане переместились на площадку возле Драмтеатра. Там сейчас проходит городской праздник цветов "Заповедный сад". На выбор жителей Екатеринбурга множество красивых фотозон и необычных цветов.

Фото: Игорь Труш/Наша Газета

11.14. Куда на летнем празднике без коньков?! Цветочный вальс для горожан.

Фото: Игорь Труш/Наша Газета